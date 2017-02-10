Шарлиз Терон снова поправилась

Шарлиз Терон поправилась на съемках картины, которые начались в 2016 году. Фильм о всей правде материнства можно будет увидеть на экранах в мае 2018 года.Впервые Шарлиз Терон пришлось набрать лишний вес для своего оскароносного фильма «Монстр» в 2003 году. Тогда актриса набрала около 13 килограммов, но вес ей удалось быстро сбросить в силу молодости.Теперь же звезда закончила работу над картиной «Талли», которая рассказывает о всех трудностях и радостях материнства. В ней она играет мать одиночку, которая борется с трудностями и пытается наладить жизнь. Для этой роли актриса поправилась на 16 килограммов. Работа над фильмом началась в 2016 году, а на экраны он выйдет в мае текущего года.Напомним, что сама Терон еще не сталкивалась с трудностями беременности и родов. Как известно, звезда еще в 2012 году усыновила мальчика из ЮАР, а позднее темнокожую девочку из США. Сообщается, что после съемок в данной картине, Шарлиз Терон удалось быстро вернуться в прежнюю форму. Недавно ее заметили в аэропорту Лос-Анджелеса, где она удивила всех своей худобой...