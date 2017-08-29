Фотографии растолстевшей Селены Гомес попали в Сеть

В сети "всплыли" фото с отдыха певицы Селены Гомес в Австралии. Поклонники певицы отмечают, что их любимица значительно прибавила в весе.Селена Гомес приехала на отдых в Австралию. Сперва в сети появились фотографии Селены в аэропорту вместе с подругой. Поклонники были рады, что знаменитость решила устроить себе «каникулы».Однако позже в Сеть попали фотографии с отдыха на яхте. Там Селена запечатлена в раздельном купальнике, который явно не скрывает ее недостатков. Поклонники отмечают, что она значительно располнела, и явно недовольны этим фактом. Многие связывают новую полноту исполнительницы с тем, что она рассталась со своим парнем Джастином Бибером...