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На фотоконкурсе в Воронеже победил снимок "Лес" Александра Битюцких

Победителем Sony World Photography Awards стал фотограф из Воронежа Александр Битюцких. Он предоставил снимок с названием «Лес».
На фотоконкурсе в Воронеже победил снимок \"Лес\" Александра Битюцких

Предоставленный жюри фотоснимок «Лес» занял первое место на конкурсе Sony World Photography Awards в Воронеже.
Автором произведения стал фотограф Александр Битюцких, местный житель города. Он подчеркнул, что этот кадр стал его любимым, поэтому мужчина показал его на выставке. Списки призеров объявлены 20 марта.
На фотоконкурсе в Воронеже победил снимок \"Лес\" Александра Битюцких

Какую награду получил финалист, пока неизвестно. На фото, которое фактически приворожило справедливое жюри, показан летний лес с элементами космической графики. Таким образом, создатель решил добавить таинственности в панораму...

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