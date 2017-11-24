На фотоконкурсе в Воронеже победил снимок \"Лес\" Александра Битюцких

Победителем Sony World Photography Awards стал фотограф из Воронежа Александр Битюцких. Он предоставил снимок с названием «Лес».Предоставленный жюри фотоснимок «Лес» занял первое место на конкурсе Sony World Photography Awards в Воронеже.Автором произведения стал фотограф Александр Битюцких, местный житель города. Он подчеркнул, что этот кадр стал его любимым, поэтому мужчина показал его на выставке. Списки призеров объявлены 20 марта.Какую награду получил финалист, пока неизвестно. На фото, которое фактически приворожило справедливое жюри, показан летний лес с элементами космической графики. Таким образом, создатель решил добавить таинственности в панораму...