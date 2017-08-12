| | Максим Фадеев признался в уважении к Бузовой
Шоу-Биз и культура

Максим Фадеев признался в уважении к Бузовой

Знаменитый продюсер Максим Фадеев 20 марта поделился своим отношением к Ольге Бузовой, а также поведал о секретах похудения.
Максим Фадеев признался в уважении к Бузовой

Многие поклонники продюсера хотели узнать его мнение об Ольге Бузовой. Фадеев признался, что считает успех певицы очевидным. Он сказал, что Ольга все совершает правильно и трудится так, как нужно в шоу-бизнесе.
Продюсер открыто сказал, что творчество певицы ему не близко, однако он чувствует к ней уважение.
Кроме мнения о Бузовой, Фадеев поделился секретом своего похудения почти на 40 килограмм. Продюсер делится, что весил слишком много, и ему стало тяжело. Поэтому, он решил сесть на диету, которую придумал сам. Как можно видеть – результат налицо.
Помимо сброса лишнего веса, Фадеев планирует сбрить бороду...

Еще по теме

«Она все правильно делает»: Фадеев признал успех Бузовой

«Она все правильно делает»: Фадеев признал успех Бузовой

Вчера, 20:02
Читать
Фадеев отгородился от непонятливых журналистов

Фадеев отгородился от непонятливых журналистов

12-08-2017, 01:00
Читать
Максим Фадеев открестился от Бузовой

Максим Фадеев открестился от Бузовой

3-08-2017, 17:40
Читать
Фадеев рассказал, как беден был в молодости

Фадеев рассказал, как беден был в молодости

15-04-2017, 12:06
Читать
Максим Фадеев похудел на 23 кг и хочет сменить имидж

Максим Фадеев похудел на 23 кг и хочет сменить имидж

15-02-2017, 19:24
Читать
Максим Фадеев планирует похудеть еще на 60 килограмм

Максим Фадеев планирует похудеть еще на 60 килограмм

15-02-2017, 14:14
Читать
Шоу-Биз и культура

Редактор раздела Шоу-Биз и культура
Написать на e-mail