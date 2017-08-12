Максим Фадеев признался в уважении к Бузовой

Знаменитый продюсер Максим Фадеев 20 марта поделился своим отношением к Ольге Бузовой, а также поведал о секретах похудения.Многие поклонники продюсера хотели узнать его мнение об Ольге Бузовой. Фадеев признался, что считает успех певицы очевидным. Он сказал, что Ольга все совершает правильно и трудится так, как нужно в шоу-бизнесе.Продюсер открыто сказал, что творчество певицы ему не близко, однако он чувствует к ней уважение.Кроме мнения о Бузовой, Фадеев поделился секретом своего похудения почти на 40 килограмм. Продюсер делится, что весил слишком много, и ему стало тяжело. Поэтому, он решил сесть на диету, которую придумал сам. Как можно видеть – результат налицо.Помимо сброса лишнего веса, Фадеев планирует сбрить бороду...