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События

В Молдове отменяют обязательную службу в армии

В Молдове отменяют обязательную службу в армии
Полный переход на контрактную армию состоится в течение двух лет.

Демпартия объявила об отмене обязательной военной службы. Это произойдет в течение двух лет. Отвечать за реализацию будет Министерство обороны, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на BlackSeaNews.

«Некоторые платят огромные деньги, чтобы избежать военной службы, и в армию записывают только тех, у кого нет денег, чтобы заплатить. Мы говорим о крайне серьезной ситуации, которую надо остановить», — заявил Плахотнюк.

По его словам, решение было принято по результатам исследования, над которым под руковоством премьера работали представители министерств и агентств, а также профильные эксперты.

«Результаты подтвердили нашу обеспокоенность. Из этого следует, что немедленно требуется глубокая реформа в этой области. Любая задержка негативно скажется на способностях национальной армии. Поэтому мы приняли политическое решение отказаться от обязательной военной службы. Реформа будет проводиться поэтапно и потребует примерно два года. Число призывников сократится, пока мы полностью не придем к отказу от обязательной воинской службы», — заявил Плахотнюк.

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Министерство обороны в ближайшее время начнет этот комплексный процесс. Первые эффекты будут замечены уже осенью. А место призывников займут контрактники, экипированные по международным стандартам...

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