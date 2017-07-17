| | Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе
События

Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе

Названа страна, лидирующая по темпам строительства в Евросоюзе
Годовой прирост объёмов строительства составил 76%.

В январе 2018 года активность строительного сектора в Евросоюзе сократилась на 2,1% в месячном исчислении, но увеличилась на 2,5% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на СтройОбзор.

По данным Евростата, самый значительный годовой прирост строительной активности в первом месяце нынешнего года отмечен в Словении (+76%), передает СтройОбзор.

Затем следует Венгрия (+43,1%), Чехия (+33,6%) и Польша (+31,8%).

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А вот в Испании (-3,6%) и Великобритании (-3,2%) зафиксирована отрицательная динамика...

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