| | Представлен рекордный жёсткий диск на 100 Тб
Наука

Представлен рекордный жёсткий диск на 100 Тб

На данный момент у флагмана корейской компании возник хороший конкурент. Nimbus Data анонсировала свой Exa Drive, который содержит, как заявляют разработчики, 100 Тб свободной памяти.
Представлен рекордный жёсткий диск на 100 Тб

В прошлом месяце компания Samsung выпустила свой очередной рекорд, а именно SSD с внушительным количеством пространства на своём борту в 30 Тб.
Корейская компания на данный момент явилась лидером в сфере количества памяти на жёстком диске. Его разработали на 64-слойной флеш-памяти от небезызвестной компании SanDisc, которую выкупил Western Digital. Счтитается, что такая новинка абсолютно подойдёт для геймеров. Жёсткие диски такого плана часто применяют в серверном оснащении и для хранения внушительных массивов данных. Диск имеет большую скорость передачи и приёма информации, но стоить он будет изначально несколько десятков тысяч долларов...

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