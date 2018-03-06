Р’Рѕ Р’Р»Р°РґРёРІРѕСЃС‚РѕРєРµ РґРµРІСѓС€РєРё СЃРЅСЏР»РёСЃСЊ СЂР°Р·РґРµС‚С‹РјРё СЃСЂРµРґРё Р»СЊРґРѕРІ

РЈС‡Р°СЃС‚РЅРёС†Р° РєР»СѓР±Р° Р·РґРѕСЂРѕРІРѕРіРѕ РѕР±СЂР°Р·Р° Р¶РёР·РЅРё РќР°С‚Р°Р»СЊСЏ РџРµС‚СЂРѕРІР° РїРµСЂРёРѕРґРёС‡РµСЃРєРё РІС‹РєР»Р°РґС‹РІР°РµС‚ РІ СЃРѕС†РёР°Р»СЊРЅСѓСЋ СЃРµС‚СЊ Instagram С„РѕС‚Рѕ, РЅР° РєРѕС‚РѕСЂС‹С… РѕРЅР° СЃРѕ СЃРІРѕРёРјРё РїРѕРґСЂСѓРіР°РјРё Р·Р°РєР°Р»СЏРµС‚ РѕСЂРіР°РЅРёР·Рј. РћРЅРё С‚Рѕ РѕР±Р»РёРІР°СЋС‚СЃСЏ С…РѕР»РѕРґРЅРѕР№ РІРѕРґРѕР№ РЅР° СЃРЅРµРіСѓ, С‚Рѕ Р·Р°РЅРёРјР°СЋС‚СЃСЏ РїСЂРѕР±РµР¶РєР°РјРё РІ С€РѕСЂС‚Р°С… Рё С‚РѕРїР°С… РІ РјРѕСЂРѕР·РЅС‹Рµ РґРЅРё, Р° РІ СЌС‚РѕС‚ СЂР°Р· С‚Р°Рє РІРѕРѕР±С‰Рµ С€РѕРєРёСЂРѕРІР°Р»Рё РІСЃРµС… РїРѕРґРїРёСЃС‡РёРєРѕРІ. РџСЂРёРІР»РµРєР°С‚РµР»СЊРЅС‹Рµ РґРµРІСѓС€РєРё СЃРїРѕСЂС‚СЃРјРµРЅРєРё РІС‹Р»РѕР¶РёР»Рё С„РѕС‚Рѕ, РіРґРµ РєСѓРїР°СЋС‚СЃСЏ РІ Р»РµРґСЏРЅРѕРј РјРѕСЂРµ РІ РѕРґРЅРёС… РєСѓРїР°Р»СЊРЅРёРєР°С…. РџРѕ РІРЅРµС€РЅРµРјСѓ РІРёРґСѓ РґРµРІСѓС€РµРє Рё РЅРµ СЃРєР°Р¶РµС€СЊ, С‡С‚Рѕ РЅР° СѓР»РёС†Рµ РјРѕСЂРѕР· Рё Р»РµРґСЏРЅРѕР№ РІРµС‚РµСЂ, РЅРµ РіРѕРІРѕСЂСЏ СѓР¶Рµ Рѕ С‚РµРјРїРµСЂР°С‚СѓСЂРµ РІРѕРґС‹, РѕРЅРё РјРёР»Рѕ СѓР»С‹Р±Р°СЋС‚СЃСЏ Рё РїРѕР·РёСЂСѓСЋС‚ РЅР° РєР°РјРµСЂСѓ. Р’ РєРѕРјРјРµРЅС‚Р°СЂРёСЏС… РќР°С‚Р°Р»СЊСЏ РЅР°РїРёСЃР°Р»Р°, С‡С‚Рѕ РїРѕСЃР»Рµ РєСѓРїР°РЅРёСЏ РѕРЅРё РїСЂРѕСЃС‚Рѕ РЅР°РґРµРІР°СЋС‚ СЃСѓС…СѓСЋ С‚РµРїР»СѓСЋ РѕРґРµР¶РґСѓ, Рё РЅРµ СЃРѕРіСЂРµРІР°СЋС‚СЃСЏ РіРѕСЂСЏС‡РёРјРё РЅР°РїРёС‚РєР°РјРё.
Р’СЂР°С‡ РєСЂР°РµРІРѕРіРѕ С†РµРЅС‚СЂР° РјРµРґРёС†РёРЅСЃРєРѕР№ РїСЂРѕС„РёР»Р°РєС‚РёРєРё Р“Р°Р»РёРЅР° РҐР°Р»РёРјР°РЅ РїСЂРѕРєРѕРјРјРµРЅС‚РёСЂРѕРІР°Р»Р° РєСѓРїР°РЅРёРµ РґРµРІСѓС€РµРє РІ Р»РµРґСЏРЅРѕР№ РІРѕРґРµ СЃ С‡Р°СЃС‚РёС†Р°РјРё Р»СЊРґР°, С‡С‚Рѕ СЌС‚Рѕ РјРѕР¶РµС‚ Р±С‹С‚СЊ РѕС‡РµРЅСЊ РѕРїР°СЃРЅРѕ РґР»СЏ Р·РґРѕСЂРѕРІСЊСЏ. Р’РµРґСЊ РєСѓРїР°РЅРёРµ РІ С€СѓРіРµ вЂ“ СЌС‚Рѕ РЅРµ С‚Рѕ Р¶Рµ СЃР°РјРѕРµ, С‡С‚Рѕ РјРѕСЂР¶РµРІР°РЅРёРµ, РёР»Рё Р·Р°РєР°Р»СЏРЅРёРµ РѕСЂРіР°РЅРёР·РјР°. РџСЂРё РїРѕРїР°РґР°РЅРёРё С‚РµР»Р° РІ Р»РµРґСЏРЅСѓСЋ РІРѕРґСѓ, РѕСЂРіР°РЅРёР·Рј С‡РµР»РѕРІРµРєР° РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ СЃС‚СЂРµСЃСЃ, Рё РЅРµРёР·РІРµСЃС‚РЅРѕ, РєР°Рє РѕРЅ СЃРµР±СЏ РїРѕРІРµРґРµС‚, Р»РёР±Рѕ СѓРєСЂРµРїРёС‚СЃСЏ РёРјРјСѓРЅРёС‚РµС‚, Р»РёР±Рѕ Р¶Рµ РІРѕР·РЅРёРєРЅРµС‚ Р·Р°Р±РѕР»РµРІР°РЅРёРµ.
РџРµР»Р°РіРµСЏ Р›РµР±РµРґРёРЅСЃРєР°СЏ...