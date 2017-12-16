Р’ РџРѕРґРјРѕСЃРєРѕРІСЊРµ РјСѓСЃРѕСЂРЅС‹Р№ РїРѕР»РёРіРѕРЅ В«РЇРґСЂРѕРІРѕВ» Р·Р°СЃС‹РїР»СЋС‚ РіСЂСѓРЅС‚РѕРј РґРѕ 24 РјР°СЂС‚Р°

Р’РёРЅРѕРіСЂР°РґСЃРєРёР№ СЃРѕРѕР±С‰РёР», С‡С‚Рѕ С‡Р°СЃС‚СЊ РїР»РѕС‰Р°РґРєРё СѓР¶Рµ Р·Р°РїРѕР»РЅРµРЅР° РіСЂСѓРЅС‚РѕРј, Р° РїРѕРґР°С‡Р° РјСѓСЃРѕСЂР° РїСЂРµРєСЂР°С‰РµРЅР°. РЎРµР№С‡Р°СЃ РїСЂРѕРІРѕРґСЏС‚СЃСЏ СЂР°Р±РѕС‚С‹ РЅР° С‚РµСЂСЂРёС‚РѕСЂРёРё РІ 1,5 РіР°, РєРѕС‚РѕСЂСѓСЋ РїСЂРµРґСЃС‚РѕРёС‚ Р·Р°СЃС‹РїР°С‚СЊ. 3 РіР° СѓР¶Рµ Р·Р°СЃС‹РїР°РЅС‹ Р·РµРјР»РµР№. Р’РµСЃСЊ РїРѕР»РёРіРѕРЅ Р·Р°РєСЂРѕСЋС‚ РґРѕ 24 С‡РёСЃР»Р°, РїРѕСЃР»Рµ С‡РµРіРѕ РїСЂРѕРІРµРґСѓС‚ РґРµРіР°Р·Р°С†РёСЋ.
РџРѕ СЃР»РѕРІР°Рј СЂСѓРєРѕРІРѕРґРёС‚РµР»СЏ РѕСЂРіР°РЅРёР·Р°С†РёРё В«РЎС‚СЂРѕР№РўРµС…В» РђР»РµРєСЃР°РЅРґСЂР° РњР°Р»Р°С€РµРЅРєРѕ, СЂР°Р±РѕС‚С‹ РёРґСѓС‚ РІ СЃРѕРѕС‚РІРµС‚СЃС‚РІРёРё СЃ РіСЂР°С„РёРєРѕРј, РёР·РѕР»СЏС†РёРѕРЅРЅС‹Р№ РјР°С‚РµСЂРёР°Р» СѓР»РѕР¶РµРЅ РЅР° 75%, СЃС„РѕСЂРјРёСЂРѕРІР°РЅР° РѕСЃРЅРѕРІР° РґР»СЏ РЅРѕРІРѕРіРѕ РїРѕР»РёРіРѕРЅР°. РљР°Рє СЃРѕРѕР±С‰Р°РµС‚ РґРёСЂРµРєС‚РѕСЂ В«РЎС‚СЂРѕР№РўРµС…Р°В», РїРµСЃС‡Р°РЅРѕ-РґСЂРµРЅР°Р¶РЅС‹Р№ СЃР»РѕР№ РіРѕС‚РѕРІ РЅР° 40%, Р° СЃ РїРѕРЅРµРґРµР»СЊРЅРёРєР° СЂР°Р±РѕС‡РёРµ Р·Р°Р№РјСѓС‚СЃСЏ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРѕР№ РґСЂРµРЅР°Р¶РЅС‹С… РєРѕР»РѕРґС†РµРІ РґР»СЏ СЃР±РѕСЂР° С„РёР»СЊС‚СЂР°С‚Р°.
Р РµС€РµРЅРёРµ Рѕ СЃС‚СЂРѕРёС‚РµР»СЊСЃС‚РІРµ РЅРѕРІРѕРіРѕ СѓС‡Р°СЃС‚РєР° Рё Р·Р°РєСЂС‹С‚РёРё СЃС‚Р°СЂРѕРіРѕ РїСЂРёРЅСЏС‚Рѕ РІР»Р°СЃС‚СЏРјРё РїРѕСЃР»Рµ С‚РѕРіРѕ, РєР°Рє Р¶РёС‚РµР»Рё РЅР°С‡Р°Р»Рё Р¶Р°Р»РѕРІР°С‚СЊСЃСЏ РЅР° Р·Р»РѕРІРѕРЅРЅС‹Р№ Р·Р°РїР°С…. РџРѕР»РёРіРѕРЅ РІ Р’РѕР»РѕРєРѕР»Р°РјСЃРєРѕРј СЂР°Р№РѕРЅРµ С„СѓРЅРєС†РёРѕРЅРёСЂСѓРµС‚ СЃ 1979 РіРѕРґР°.
...