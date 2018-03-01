РЈС‡РµРЅС‹Рµ: РўРµСЂРјРёС‚С‹ РѕРїСЂРµРґРµР»СЏСЋС‚ СЃРІРѕСЋ РєРѕСЂРѕР»РµРІСѓ РїРѕ Р·Р°РїР°С…Сѓ

Р‘РёРѕР»РѕРіРё РёР· РЎРЁРђ РІРїРµСЂРІС‹Рµ РІ РєРѕР»РѕРЅРёРё С‚РµСЂРјРёС‚РѕРІ СЃРјРѕРіР»Рё РІС‹РґРµР»РёС‚СЊ РѕСЃРѕР±С‹Р№ С„РµСЂРѕРјРѕРЅ, Р±Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ РєРѕС‚РѕСЂРѕРјСѓ СЌС‚Рё РЅР°СЃРµРєРѕРјС‹Рµ РІРѕСЃРїСЂРёРЅРёРјР°СЋС‚ СЃРІРѕСЋ РєРѕСЂРѕР»РµРІСѓ. Р–РµР»С‚РѕРЅРѕРіРёРµ С‚РµСЂРјРёС‚С‹ СЏРІР»СЏСЋС‚СЃСЏ РїСЂР°РєС‚РёС‡РµСЃРєРё СЃР»РµРїС‹РјРё, РїРѕСЌС‚РѕРјСѓ РёРґРµРЅС‚РёС„РёРєР°С†РёСЏ РѕРєСЂСѓР¶Р°СЋС‰РµР№ СЃСЂРµРґС‹ РїРѕ Р·Р°РїР°С…Сѓ вЂ“ РµРґРёРЅСЃС‚РІРµРЅРЅРѕРµ СЂРµС€РµРЅРёРµ РїСЂРѕР±Р»РµРјС‹ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё. РўР°РєРёРј РѕР±СЂР°Р·РѕРј, Р·Р°РїР°С… РєРѕР»РѕРЅРёРё РїРѕРґСЃРєР°Р·С‹РІР°РµС‚ СЌС‚РёРј РЅР°СЃРµРєРѕРјС‹Рј, С‡С‚Рѕ РѕРЅРё РІ Р±РµР·РѕРїР°СЃРЅРѕСЃС‚Рё, Р° Р·Р°РїР°С… РєРѕСЂРѕР»РµРІС‹ РіРѕРІРѕСЂРёС‚ Рѕ С‚РѕРј, С‡С‚Рѕ СЃ РЅРµР№ РІСЃРµ С…РѕСЂРѕС€Рѕ, Р° СЃР»РµРґРѕРІР°С‚РµР»СЊРЅРѕ, Рё РІ РєРѕР»РѕРЅРёРё РІСЃРµ РІ РїРѕСЂСЏРґРєРµ.
РќР°Р№РґРµРЅРЅС‹Р№ С„РµСЂРѕРјРѕРЅ СЏРІР»СЏРµС‚СЃСЏ РЅР°СЃС‹С‰РµРЅРЅС‹Рј СѓРіР»РµРІРѕРґРѕСЂРѕРј Рё РЅР°Р·С‹РІР°РµС‚СЃСЏ РіРµРЅСЌР№РєРѕР·Р°РЅ. Р•РіРѕ РЅР°С€Р»Рё РІ СЃРѕСЃС‚Р°РІРµ СЌРєР·РѕСЃРєРµР»РµС‚Р° РєРѕСЂРѕР»РµРІС‹ РєРѕР»РѕРЅРёРё, РЅРѕ РЅРµ Сѓ СЂР°Р±РѕС‡РёС… С‚РµСЂРјРёС‚РѕРІ. Р’Рѕ РІСЂРµРјСЏ СЌРєСЃРїРµСЂРёРјРµРЅС‚Р° Р±РёРѕР»РѕРіРё СЃРјР°Р·Р°Р»Рё РёСЃРєСѓСЃСЃС‚РІРµРЅРЅС‹Р№ РјР°РЅРµРєРµРЅ РЅР°СЃРµРєРѕРјРѕРіРѕ РґР°РЅРЅС‹Рј С„РµСЂРѕРјРѕРЅРѕРј Рё С‚РµСЂРјРёС‚С‹ РІРѕСЃРїСЂРёРЅСЏР»Рё РјР°РЅРµРєРµРЅ Р·Р° СЃРІРѕСЋ РєРѕСЂРѕР»РµРІСѓ. РўРѕС‚ Р¶Рµ СЌС„С„РµРєС‚ РЅР°Р±Р»СЋРґР°Р»СЃСЏ РѕС‚РЅРѕСЃРёС‚РµР»СЊРЅРѕ В«РєСѓРєРѕР»В», РєРѕС‚РѕСЂС‹С… СЃРјР°С‡РёРІР°Р»Рё Р·Р°РїР°С…РѕРј РєРѕР»РѕРЅРёРё.
...