Р’ NASA СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРёР»Рё РїСЂРёС‡РёРЅСѓ Р°РІР°СЂРёРё РІ 2015 РіРѕРґСѓ СЂР°РєРµС‚С‹ РР»РѕРЅР° РњР°СЃРєР° Falcon 9

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10-02-2018, 12:10
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28-12-2017, 01:15
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9-11-2017, 12:55
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31-10-2017, 12:20
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21-09-2017, 04:45
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3-07-2017, 00:41
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