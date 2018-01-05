Брать кредит в МКК или МФК стало проще и выгоднее, чем в банке

Рынок микрокредитов в России в 2017 году вырос на 17%, объем выданных средств превысил 107 миллиардов рублей. На 6.03.2018 в реестре микрофинансовых организаций РФ зарегистрировано более 2000 МКК и МФК. Каждый день несколько десятков компаний исключаются из реестра по тем или иным причинам, а среди тех, кто остается в списке благонадежных зачастую трудно сделать выбор. На официальных сайтах компаний зачастую очень сложно найти подробные требования к заемщику и полную информацию об условиях кредита. Topruscredit.ru предлагает клиентам новый подход к выбору микрофинансовой организации на российском рынке. Больше не нужно тратить уйму времени на поиск подходящей компании, на сайте собраны только надежные организации, включенные в Реестр ЦБ и предоставляющие займ на тех или иных условиях. Главной особенностью сервиса является максимально подробная и актуальная информация о каждой организации, которая еженедельно обновляется.Процесс получения денег максимально упрощен и понятен даже для людей, не знакомых с интернетом. Материальная нестабильность в условиях кризиса больше не сможет выбить вас из повседневной колеи в самый неподходящий момент.Преимущества сервисаДля удобства клиентов на сайте используются специальные фильтры, которые помогут отсортировать компании по рейтингу, составленному на основе отзывов других клиентов, по сумме кредита, по срокам, по размерам процентной ставки. К преимуществам сервиса можно отнести:Возраст клиента может варьироваться от 18 до 70 лет в зависимости от выбранной организации;Возможность посмотреть все микрофинансовые компании в своем городе;Срок кредитования – от недели и до года;Различная сумма кредита.Брать кредит в банке больше не выгодно. Если вам нужна определенная сумма в сжатые сроки, гораздо удобнее воспользоваться именно микрофинансовой организацией. Работа с сайтом построена на нескольких этапах:Клиент выбирает наиболее подходящие условия, предложенные десятками организаций;Читает отзывы от реальных клиентов;Прямо из описания переходит на официальный сайт компании и оформляет заявку;Получает деньги удобным способом.Если вы планируете взять деньги в определенной компании, на сайте работает поиск. Достаточно ввести название и выбрать подходящую МФК. Topruscredit.ru реализовал комплексный подход к предоставлению клиенту информации о кредиторе. На сайте собраны максимально полные данные, которые помогут оценить возможные риски перед подачей заявки на займ. Сервис уже помог взять микрокредит более чем 23000 человек, которые не готовы тратить время на процедуру поиска подходящей организации среди сотен предложений на рынке...