Улучшить жилищные условия? Купить квартиру в Подмосковье!Относительно недавно, а что такое 20-30 лет в исторических масштабах! Рынок услуг достойного качества в нашей стране практически отсутствовал. Но за сравнительно небольшой отрезок времени многое кардинально изменилось, что то даже в лучшую сторону. И теперь практически любой вопрос можно разрешить, призвав на помощь специалистов. Все сказанное верно и в отношении проведения операций с недвижимостью. Примечательно, что перемены коснулись и отношения к некоторым аспектам жилищной сферы. Например, прежде покупка квартиры в Подмосковье нередко совершалась от безысходности: как правило, нехватки средств на приобретение объекта, расположенного в столичных границах. В настоящее время отношение к подмосковной недвижимости в корне изменилось, и вряд ли кому придет в голову, что такая покупка совершается от безысходности. Напротив, квартиры в Подмосковье востребованы как никогда. Что неудивительно: при достойном качестве – приемлемые цены. Плюс отличный выбор.Услуга купить квартиру в Подмосковье – в трендеВ столичной риэлторской компании ИНКОМ-Недвижимость подтверждают: спрос на квартиры в Подмосковье растет. Причины интереса к расположенной за пределами Москвы недвижимости объективны. Часть покупателей стремится к проживанию в благоприятных экологических условиях. Безусловно, в этом плане столица обычно проигрывает даже расположенным по соседству городам. Многие за счет переезда в пригород значительно увеличивают жилплощадь. Причем можно выбирать как жилье на «вторичке», так и в новостройках, которых по Подмосковью возводится гораздо больше, чем в Москве. А кто то и таких все больше и вовсе меняет привычный горожанам формат жилья на модный таунхаус. Хотя, в принципе, это практически та же квартира, только гораздо большей площади, но при этом у вас есть собственные два, а то и три этажа, а также участок земли. Все эти варианты отличаются привлекательной стоимостью. Конечно, каждый случай индивидуален, но в целом можно сказать, что за средства от продажи весьма средней московской квартиры в устаревшем жилфонде можно купить современную и просторную, к тому же получив бонусом хорошую экологию.У нас квартиры в Подмосковье. А у них?Вряд ли будет новостью, что в большинстве европейских и заокеанских столиц в мегаполисе принято только трудиться, а жить за его пределами. Ежедневно тысячи и тысячи французов, англичан, американцев утром садятся в пригородные поезда, чтобы доехать до места работы, а вечером отправляются в обратный путь. Причем большинство отдает предпочтение именно общественному транспорту, хотя в каждой семье имеется, как правило, не один автомобиль. Что поделать, дорожные пробки не только наше «завоевание». К слову сказать, и у нас сообщение между столицей и Подмосковьем совершенствуется, прокладываются новые линии метрополитена, благодаря чему жилье за пределами мегаполиса выигрывает еще больше. Делайте выводы и берите пример!...