| | Ефимов назвал использование внутренних ресурсов важным элементом в реформировании системы госуправления
Экономика

Ефимов назвал использование внутренних ресурсов важным элементом в реформировании системы госуправления

Использование внутренних ресурсов является важным элементом в процессе реформирования системы государственного управления, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, в своем выступлении на секции форума «Россия – страна возможностей», проходившем 15 марта, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.   
Ефимов назвал использование внутренних ресурсов важным элементом в реформировании системы госуправления

В этом аспекте московскую модель управления можно считать показательной, заявил Ефимов. Город изначально оформил стратегические задачи развития, оптимизировал процессы по их реализации и подобрал квалифицированный персонал», – пояснил он. 
Ряд структур Правительства Москвы в результате оптимизации претерпел некоторые изменения в виде сокращения аппарата почти на треть. Несмотря на это, благодаря правильной постановке задач, снижению бюрократических препон и автоматизации процесса нагрузка на оставшихся сотрудников ведомства не увеличилась. Средства, высвобожденные в процессе оптимизации были использованы в качестве мотивации для оставшегося персонала – на повышение размера заработных плат управленческого состава и рядовых специалистов.
 
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