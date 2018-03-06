Ефимов назвал использование внутренних ресурсов важным элементом в реформировании системы госуправления

Использование внутренних ресурсов является важным элементом в процессе реформирования системы государственного управления, отметил министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Владимир Ефимов, в своем выступлении на секции форума «Россия – страна возможностей», проходившем 15 марта, сообщает Информационный центр Правительства Москвы.В этом аспекте московскую модель управления можно считать показательной, заявил Ефимов. Город изначально оформил стратегические задачи развития, оптимизировал процессы по их реализации и подобрал квалифицированный персонал», – пояснил он.Ряд структур Правительства Москвы в результате оптимизации претерпел некоторые изменения в виде сокращения аппарата почти на треть. Несмотря на это, благодаря правильной постановке задач, снижению бюрократических препон и автоматизации процесса нагрузка на оставшихся сотрудников ведомства не увеличилась. Средства, высвобожденные в процессе оптимизации были использованы в качестве мотивации для оставшегося персонала – на повышение размера заработных плат управленческого состава и рядовых специалистов....