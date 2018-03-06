Ефимов назвал использование внутренних ресурсов важным элементом в реформировании системы госуправления

В этом аспекте московскую модель управления можно считать показательной, заявил Ефимов. Город изначально оформил стратегические задачи развития, оптимизировал процессы по их реализации и подобрал квалифицированный персонал», – пояснил он.
Ряд структур Правительства Москвы в результате оптимизации претерпел некоторые изменения в виде сокращения аппарата почти на треть. Несмотря на это, благодаря правильной постановке задач, снижению бюрократических препон и автоматизации процесса нагрузка на оставшихся сотрудников ведомства не увеличилась. Средства, высвобожденные в процессе оптимизации были использованы в качестве мотивации для оставшегося персонала – на повышение размера заработных плат управленческого состава и рядовых специалистов.
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