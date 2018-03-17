Эти продукты лучше не есть на голодный желудок

Диетологи акцентируют внимание на правильности питания, подчеркивая важность завтрака и считая его главным приемом пищи в сутки, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Новости Ю.
Для утренней трапезы необходимо тщательно подбирать продукты, так как некоторые, съеденные натощак, могут подорвать здоровье. Специалисты выделили семь наиболее опасных для голодного желудка провиантов: выпечка, сладости, кофе, холодные напитки, кисломолочные изделия, груши, хурма и цитрусовые.
Источник в сфере диетологии рассказал, что на завтрак следует воздержаться от употребления выпечки. Дрожжи, содержащиеся в ней, провоцируют образованию газов, что ведет к вздутию. Специалисты рекомендуют обойтись хлебобулочными изделиями, приготовленными из бездрожжевого теста.
Съеденные натощак сладости нарушают метаболизм и способствуют развитию сахарного диабета. Поджелудочная железа не может справиться с большим количеством сахара, попадающим в желудок, начинает плохо функционировать и не выделяет достаточно инсулина.
Кисломолочные продукты, предназначенные для создания в желудке полезной микрофлоры, натощак бесполезны. Бактерии, попадая в агрессивную кислую среду, погибают, не доходя до кишечника. В утреннее время необходимо выпивать стакан воды для «разогрева» желудочно-кишечного тракта перед завтраком.
Однако не следует употреблять слишком холодные напитки, раздражающие слизистую и провоцирующие обострения заболеваний пищеварительной системы. Они способствуют сужению сосудов желудка и ухудшению кровообращения, усложняя процесс переваривания пищи.
Многие люди начинают утро с чашки кофе, не догадываясь, что содержащийся в нем кофеин раздражает слизистую оболочку желудка и повышает секрецию желудочного сока. Кислота, если довольствоваться на завтрак одним напитком, начинает разъедать ткани органов пищеварения, вследствие чего развивается гастрит.
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Нельзя натощак пить апельсиновые и грейпфрутовые соки, так как кислоты цитрусовых раздражают стенки желудка, что ведет к возникновению гастрита. На завтрак не рекомендуется есть грушу и хурму. В них содержится много грубой клетчатки, травмирующей слизистую оболочку пустого желудка...