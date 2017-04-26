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Здоровье

Учёные раскрыли причину хронической усталости

Учёные раскрыли причину хронической усталости
Синдром приводит к истощению и развитию множества нарушений в работе тела.

Ученые из Университета Гронингена в Нидерландах выяснили, что к возникновению синдрома хронической усталости влекут дефицит йода и нарушения в работе щитовидной железы.

Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на medikforum.ru.

Из публикации журнала Frontiers in Endocrinology МедикФорум смог узнать о деталях научного расследования. У 100 человек, страдавших от клинических форм синдрома хронической усталости, были взяты образцы крови, которые сравнили с биоматериалами здоровых добровольцев.

Оказалось, что в группе с синдромом многие пациенты отличались пониженной выработкой двух главных гормонов щитовидной железы, Т3 (трийодтиронин) и Т4 (тироксин). Одновременно с этим у них наблюдались высокие доли другого гормона, тиротрoпина.

Т3 и Т4 обеспечивают энергетический баланс в организме, синтез белка и витамина А, а также регулируют моторную функцию кишечника и менструальный цикл, отвечают за работу центральной нервной системы. Нормальная выработка тиротрoпина при этом важна, так как этот гормон регулирует активность двух предыдущих.

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Ученые полагают, что рассогласованность в производстве этих гормонов может быть связана с недостатком йода или отклонениями в функциях щитовидной железы...

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