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Здоровье

Названы продукты для сохранения молодости и красоты

Названы продукты для сохранения молодости и красоты
Еда является лучшим источником витаминов и минералов.

Долголетие зависит не только от наследственности, но и от того, какие продукты вы употребляете и каких привычек вы придерживаетесь.

Качество и количество сна, занятия спортом, привычки питания и рацион влияют на то, сколько лет может длиться жизнь человека, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на narodna-pravda.ua.

Вот 10 продуктов, которые считаются самыми полезными для предотвращения преждевременного старения и продления жизни:

капуста кале;

джикама;

брокколи;

ягоды;

цельные зерна;

помидоры;

свекла;

батат;

авокадо;

чеснок.

Напомним, ученые нашли способ продлить жизнь до 150 лет. Долгожителем можно стать, если поддерживать баланс между спортом, здоровым питанием, серьезной умственной нагрузкой и близкими отношениями с семьей и друзьями.

Ранее медики назвали главные правила для укрепления здоровья. Они помогут защититься от вирусов и укрепить иммунитет в холодное время года.

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Также мы рассказывали о простом способе продлить жизнь. У женщин, которые занимались командными видами спорта и регулярно тренировались, риск развития рака, сердечно-сосудистых заболеваний и других хронических болезней оказался снижен...

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Здоровье

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