Названы продукты для сохранения молодости и красоты

Долголетие зависит не только от наследственности, но и от того, какие продукты вы употребляете и каких привычек вы придерживаетесь.
Качество и количество сна, занятия спортом, привычки питания и рацион влияют на то, сколько лет может длиться жизнь человека, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на narodna-pravda.ua.
Вот 10 продуктов, которые считаются самыми полезными для предотвращения преждевременного старения и продления жизни:
капуста кале;
джикама;
брокколи;
ягоды;
цельные зерна;
помидоры;
свекла;
батат;
авокадо;
чеснок.
Напомним, ученые нашли способ продлить жизнь до 150 лет. Долгожителем можно стать, если поддерживать баланс между спортом, здоровым питанием, серьезной умственной нагрузкой и близкими отношениями с семьей и друзьями.
Ранее медики назвали главные правила для укрепления здоровья. Они помогут защититься от вирусов и укрепить иммунитет в холодное время года.
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