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Здоровье

В Украине продолжается вспышка кори

В Украине продолжается вспышка кори
В Украине с начала года корью заболели 7 752 человека.

Корью в Украине за неделю заболел 701 человек. Об этом говорится в сообщении прес-службы Министерства здравоохранения Украины.
Об этом пишет Киевские Ведомости со ссылкой на rbc.ua.

"С середины февраля наблюдалось постепенное снижение количества новых случаев болезни. В то же время, вспышка кори продолжается. По оперативным данным Центра общественного здоровья Минздрава Украины, за 11-ю неделю 2018 года корью заболел 701 человек (260 взрослых и 441 ребенок)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в Украине с начала года корью заболели 7 752 человека (2 687 взрослых и 5 065 детей), госпитализированы 5 352 человек. "С начала года от осложнений кори умерли семь человек: пятеро детей и двое взрослых", - сообщают в Минздраве. Кроме того, сообщается, что больше всего людей заболели корью в Ивано-Франковской, Закарпатской, Одесской, Черновицкой, Львовской областях, а меньше всего - в Луганской, Сумской, Харьковской и Херсонской областях.
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Напомним, ранее сообщалось, что в Закарпатской области за последнюю неделю зафиксировано 117 случаев заболевания корью, что на 17% меньше чем на предыдущей неделе...

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