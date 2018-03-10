Фото звезд: 7 знаменитых вдовцов переживших утрату своей второй половины

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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
Политика
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Норвегия высказала озабоченность «агрессией» России в регионе
В США призвали усилить борьбу с российской пропагандой
Экономика
В Москве вводится летний график пригородных электричек
Во Владивостоке изменят расписание движения электричек
Amazon впервые стала выше Google по капитализации
«Газпром» собирается набрать кредитов на 4 млрд евро
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В Госдепе нашли объяснение звонку Трампа Путину
По России нам нужен двойной путь - европолитик о Донбассе, Путине и условии отмены санкций/Австрийский политик об отношениях Европы и России после переизбрания Путина
РосСМИ уличили в новой манипуляции вокруг дела об отравлении Скрипаля
Социум
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Календарь: 21 марта - День главы МИДа России Сергея Лаврова
Россиянам разрешат лихачить на дорогах
Прах Хокинга будет похоронен в Вестминстерском аббатстве
Неизвестные травят собак в подмосковном Красногорске - Русская планета
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Киевские Ведомости
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Шоу-Биз и культура
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Анатолий Карпенко
Редактор раздела Шоу-Биз и культура
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