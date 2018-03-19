Сооснователь WhatsApp призвал удалить Facebook

В Twitter-аккаунте сооснователя мессенджера WhatsApp Брайана Актона накануне появилась запись неоднозначного содержания. В публикации бизнесмен обратился к подписчикам с призывом удалить приложения социальной сети Facebook.Актон в последнее время значительно снизил свою медийную активность. В большей степени на поведение разработчика повлияла покупка Facebook созданного им в кооперации с Яном Кумом WhatsApp в 2014 году. Несмотря на то, что компания оставила основателей сервиса управляющими директорами подразделения, Актон принял решение начать собственное дело.На днях стало известно, что Facebook предоставляла личные данные миллионов пользователей британской компании Cambridge Analytica, которая использовала их для размещения целевой рекламы в период президентских выборов в США. В публикации бизнесмен не объяснил своих мотивов, а лишь оставил надпись «Время пришло» и хэштег #deletefacebook. Представители Facebook пока никак не прокомментировали выпад в свой адрес.Ранее эксперты рассказали, как безопасно использовать Facebook. Популярная социальная сеть стала не только местом коммуникации людей со всего мира, но и угрозой для личных данных зарегистрированных там пользователей. В связи с этим специалисты разработали ряд рекомендаций по безопасному использованию ресурса...