| | Учёные создали механическую руку для перевода слов на язык жестов
Наука

Учёные создали механическую руку для перевода слов на язык жестов

Механическая рука, способная осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов, создана британскими учёными. Авторы проекта надеются, что их детище существенно изменит жизнь глухих людей.
Учёные создали механическую руку для перевода слов на язык жестов


Указанный механизм можно использовать как портативного персонального переводчика. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу. Она не занимает много места и проста в управлении. При этом разработчики намерены расширить функционал устройства и дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путём распечатывания деталей на 3D-принтере. При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому учёные надеются, что он найдёт себе массовое применение.
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