Учёные создали механическую руку для перевода слов на язык жестов

Механическая рука, способная осуществлять перевод озвученных слов, фраз и целых предложений на язык жестов, создана британскими учёными. Авторы проекта надеются, что их детище существенно изменит жизнь глухих людей.Указанный механизм можно использовать как портативного персонального переводчика. Руку можно брать с собой в общественный транспорт, школу, университет, на работу. Она не занимает много места и проста в управлении. При этом разработчики намерены расширить функционал устройства и дополнить программную составляющую словарями других языков. Создать гаджет можно путём распечатывания деталей на 3D-принтере. При этом стоимость девайса не превысит 400 фунтов стерлингов. Для людей с ограниченными возможностями в Великобритании такой переводчик вполне может быть по карману, поэтому учёные надеются, что он найдёт себе массовое применение.Ранее мы писали, что японская компания Toyota представила робота-баскетболиста. Механизм обучен правилам игры и способен выполнять идеальные броски. Новинка получила название Toyota-70...