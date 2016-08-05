Нейросеть от Microsoft смогла пройти тест Тьюринга

Нейросеть от американской корпорации Microsoft смогла пройти тест Тьюринга. Программа перевела текст с китайского языка на английский язык таким образом, как будто его переводил не искусственный интеллект, а живой человек. Это называется тестом Тьюринга.Суть теста Тьюринга состоит в конечном результате деятельности нейросети или искусственного интеллекта. Если полученные данные можно отличить от результата работы человека – тест не пройден, а если же различий нет – тест пройден.Нейросеть от Microsoft проходила тест Тьюринга на китайском тексте, длина которого составила порядка двух тысяч предложений. В итоге программе всё же удалось перевести этот текст. Затем команда специалистов, которые свободно говорят и на китайском, и на английском, сравнили полученный результат с переведённым заранее профессиональным переводчиком текстом. Оказалось, что нейросеть выполнила очень качественную работу, которую даже нельзя отличить от человеческого результата. За всю историю результаты такого высокого уровня нейросети от Microsoft были получены впервые. Ранее ещё ни одной программе не удалось пройти тест Тьюринга.В американской корпорации останавливаться не собираются. Компания будет внедрять свою разработку. Кроме того, «микромягкие» научат ИИ озвучивать и переводить тексты на слуху и на ходу...