В США на Facebook подан иск из-за скандала с Cambridge Analytica

Вложившие средства в Facebook инвесторы подали на компанию Цукерберга в суд. Иск подписал и Фан Юан. Причиной стало обнародование подробностей скандала с Cambridge Analytica.Марк Цукерберг может лишиться не только честного имени, но и акций своей компании. Его подозревают в помощи политическим лидерам. Вопрос утечки информации пользователей социальной сети Facebook мог стать методом для отслеживания портрета среднестатистического политически активного человека.Собрав, таким образом, данные, представитель Cambridge Analytica воспользовался своими подсчетами для получения выгоды. Предположительно, информация стала достоянием команды Трампа и Путина в их президентских кампаниях. В последние два дня стоимость акций компании снизилась более, чем на 7% в свете скандала...