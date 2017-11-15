Детектор подлинности бриллиантов презентовали в «Алросе»

Руководство компании «Алроса» презентовало первый российский детектор подлинности бриллиантов. Мероприятие состоялось 21 марта.Российские специалисты создали устройство, которое позволяет определять подлинность бриллиантов. Презентация устройства прошла сегодня 21 марта под эгидой компании «Алроса». Известно, что устройство может четко отделить бриллианты природного происхождения от синтетических.Новое устройство называется Alrosa Diamond Inspector. Его создатели на презентации продемонстрировали все его возможности и рассказали о высокой надежности, которая достигается тремя оптическими методами. Детектор может также определять качество бриллиантов в ювелирных изделиях.Известно, что Alrosa Diamond Inspector является совместным детищем корпорации «Алроса» и разработчиков ФГБНУ «Технологический институт сверхтвердых и новых углеродных материалов». На презентации сообщили, что серийным производством устройства займется ООО «алмазный научно-технологический центр», его стоимость пока неизвестна.Напомним, что на аукционе в Бельгии 13 марта был продан один из крупных алмазов, который получил имя «Легенда Лесото». Стоимость покупки составила 40 миллионов долларов...