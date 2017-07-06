На Pwn2Own участники успешно взломали популярные браузеры

Pwn2Own взломали Edge, Safari и Firefox. В Канаде прошло соревнование, призовой фонд которого составил 2 000 000 долларов. Участники смогли забрать лишь 267 000, что намного меньше, чем в прошлых годах. Самым надежным оказался Google Chrome.Например, в прошлом году на соревнованиях участники получили 833 000, а в 2016 - 460 000. Некоторые кандидатуры отказались участвовать в соревнованиях, так как Microsoft устранила ошибки, которые участники планировали обнаружить. Кроме этого, Китай высказался против участия своих граждан в подобного рода соревнованиях.Тем не менее, некоторые участники вполне справились с заданием. Так, например, Ричард Чжу не смог взломать Safari, но ему удалось это сделать с Edge. Молодой человек получил 70 000 долларов. Николас Баумштарк получил 27 000 за взлом VirtualBox, а его коллеге удалось сломать Safari. Cамым надежным и защищенным оказался Google Chrome.Во второй день состязаний Джу прибавил в выигрыш еще 50 000, заслужив звание Master of Pwn. В общей сумме мужчина получил 120 тысяч. Напомним, что во время соревнования проходил отдельный чемпионат Windows Insider Preview, в ходе которого никому не удалось сломать ни один из браузеров. ...