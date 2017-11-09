Создатель WhatsApp призвал удалить аккаунты на Facebook

Соучередитель популярного мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал подписчиков в своих социальных сетях удалить Facebook.
При этом никаких подробностей Актон не привел и не объяснил, почему "пришло время" удаляться из соцсети, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
"Настало время", - написал Актон, добавляя хэштег #deletefacebook. Причины такого сообщения Актон не назвал, но твит появился спустя пять дней после начала череды публикаций в связи с откровениями о злоупотреблении пользовательскими данными Cambridge Analytica.
Facebook купила WhatsApp в 2014 году за $16 млрд. Благодаря этой сделке создатели мессенджера – Ян Кум и Брайан Актон – стали очень богатыми людьми. Актон в конце прошлого года объявил об уходе из компании, в которой проработал 8 лет.
Актон далеко не первый бывший руководитель Facebook, который выражает свое беспокойство о компании после ухода из нее. В прошлом году бывший вице-президент Facebook по вопросам роста Чамат Палихапития заявил, что чувствует огромную вину за то, что помогал создавать "инструменты, которые разрывают социальную структуру и нарушают принципы работы общества".
Интересно, что в феврале 2018 года основатель WhatsApp Брайан Актон вложил $50 млн в разработку безопасного мессенджера Signal. Благодаря финансированию от Актона новообразованный Фонд Signal сможет увеличить команду разработчиков приложения, а также изменить видение программы.
Читайте также: Предпросмотр приложений: В Google Play появилась уникальная функция
Добавим, состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей...