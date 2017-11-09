| | Создатель WhatsApp призвал удалить аккаунты на Facebook
Наука

Создатель WhatsApp призвал удалить аккаунты на Facebook

Создатель WhatsApp призвал удалить аккаунты на Facebook
Причиной этого стал скандал, разгоревшийся вокруг Facebook.

Соучередитель популярного мессенджера WhatsApp Брайан Актон призвал подписчиков в своих социальных сетях удалить Facebook.

При этом никаких подробностей Актон не привел и не объяснил, почему "пришло время" удаляться из соцсети, пишет интернет-издание Киевские Ведомости со ссылкой на nv.ua.
"Настало время", - написал Актон, добавляя хэштег #deletefacebook. Причины такого сообщения Актон не назвал, но твит появился спустя пять дней после начала череды публикаций в связи с откровениями о злоупотреблении пользовательскими данными Cambridge Analytica.

Facebook купила WhatsApp в 2014 году за $16 млрд. Благодаря этой сделке создатели мессенджера – Ян Кум и Брайан Актон – стали очень богатыми людьми. Актон в конце прошлого года объявил об уходе из компании, в которой проработал 8 лет.

Актон далеко не первый бывший руководитель Facebook, который выражает свое беспокойство о компании после ухода из нее. В прошлом году бывший вице-президент Facebook по вопросам роста Чамат Палихапития заявил, что чувствует огромную вину за то, что помогал создавать "инструменты, которые разрывают социальную структуру и нарушают принципы работы общества".

Интересно, что в феврале 2018 года основатель WhatsApp Брайан Актон вложил $50 млн в разработку безопасного мессенджера Signal. Благодаря финансированию от Актона новообразованный Фонд Signal сможет увеличить команду разработчиков приложения, а также изменить видение программы.

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Добавим, состояние основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга снизилось на пять миллиардов долларов после слухов об утечке данных пользователей...

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