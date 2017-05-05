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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Экономика
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Киевские Ведомости
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Социум
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Социум
Названы получатели прибавки к пенсии с 1 апреля
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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