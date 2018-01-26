За последние три месяца число автомобилей с автопилотом Apple возросло вдвое

Корпорация Apple активно проводит исследования и развивает разработки автономных технологий. Это позволило увеличить парк машин, оснащенных автопилотом компании, в два раза с начала 2018 года, сообщает Financial Times.На январь 2018 года в Калифорнийском департаменте автотранспортных средств было выдано всего 27 разрешений на автономные машины, оснащенные автопилотами Apple. В марте таких документов стало уже 45. Расширение автопарка идет довольно быстрыми темпами, учитывая, что еще в апреле 2017 года в распоряжении корпорации было всего три беспилотных автомобиля.Это позволило Apple заполучить второй по величине парк автомобилей для тестирования системы автопилота. Корпорация уступает только дочерней компании концерна General Motors — Cruise Automation — у которой есть разрешения на 110 машин. Объединение Google-Waymo потеряло более 70 ранее выданных документов и может распоряжаться только 24 транспортными средствами. Компания Tesla на данный момент тестирует 39 беспилотных автомобилей.Недавний инцидент с автономной машиной Uber, повлекший смерть пешехода, поставил крест на разработках компании-перевозчика. Возможно, это повлияет и на остальных игроков отрасли и приведет к появлению жестких правил и ограничений.В настоящее время разработки беспилотных транспортных средств того или иного вида ведут около 50 компаний.«Мы фокусируемся на автономных системах. Это основная технология, которую мы считаем очень важной. Мы рассматриваем ее как основу для всех проектов, связанных с искусственным интеллектом. Вероятно, это один из самых сложных проектов, над которым нужно работать», — сообщил Тим Кук в интервью Bloomberg Television в июне 2017 года.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...