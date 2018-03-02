4 причины купить AirPods, Beats X или Beats Studio

В 2016 году Apple представила модельный ряд наушников с фирменным чипом W1 и он шикарен. Есть, как минимум, четыре причины приобрести AirPods, Beats X или Beats Studio.Мгновенное спряжениеAirPods и Beats X подключаются к смартфону и планшету автоматически. Не нужно лезть в настройки, ждать пока наушники и iPhone найдут друг друга. Гадать, не будет ли в этот раз ошибок при соединении и так далее. В случае с AirPods, все, что должен сделать пользователь – достать кейс с гарнитурой и вытащить ее оттуда.Хорошая автономность и стабильное соединениеПроцессор W1 в фирменных наушниках Apple не только упрощает процесс сопряжения, но влияет и на другие их характеристики. Например, улучшает качество звука. Увеличивает время работы от одного заряда и позволяет наушникам не терять связь со смартфоном или планшетом даже на большой дистанции. AirPods ловят на расстоянии до 30 метров. Другие Bluetooth наушники вряд ли так смогут.Тесная взаимосвязь с iOS, watchOS и macOSВсе наушники с чипом W1 глубоко интегрируются в систему. У них есть свой уникальный интерфейс для автоматического сопряжения с iPhone и iPad. Они всегда видны в плеере на часах и в меню macOS. На смартфоне и планшете есть отдельный виджет для отображения заряда в наушниках. Все этим мелочи положительно влияют на пользовательский опыт и экономят время.Синхронизация на всех устройствах сразуAirPods, Beats X и Beats Studio синхронизируются со всеми гаджетами пользователя через облако iCloud. Это значит, что независимо от используемого устройства, можно будет без проблем слушать музыку, подкасты и смотреть фильмы, не настраивая наушники каждый раз заново. То есть не возникнет никаких проблем, если пользователь решил утром послушать музыку с iPhone, затем переключиться на плейлист в часах, ближе к обеду послушать подкаст на Mac, а вечером посмотреть кино на Apple TV.Выполняя все эти задачи, он сможет использовать только одну модель наушников и не снимать ее весь день. Этот бесшовный процесс переподключения, то, чем очень гордятся в Apple, а владельцы устройств компании любят и постоянно используют.Все эти особенности процессора W1 делают фирменные наушники корпорации настоящей необходимостью для всех, кто любит присущее Apple внимание к деталям и простоту.Следите за новостями Apple в нашем Telegram-канале, а также в приложении MacDigger на iOS...