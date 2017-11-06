Масштабное ДТП на Филиппинах: десятки погибших

На филиппинском острове Миндоро в результате ДТП с автобусом 19 человек погибли и 25 пострадали. Об этом сообщает агентство Xinhua в среду, 21 марта, пишет Киевские Ведомости со ссылкой на Корреспондент.
"Автобус съехал с трассы и рухнул в овраг в городе Саблайн провинции Западный Миндоро", - говорится в сообщении.
По словам представителя экстренных служб, водитель автобуса погиб. Пострадавшие были госпитализированы в три местные больницы.
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Других деталей о причинах и обстоятельствах происшествия пока не поступало...