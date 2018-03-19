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События

В Техасе взорвалась четвертая посылка за месяц

В Техасе взорвалась четвертая посылка за месяц
Власти объявили награду за помощь в поимке преступника, рассылающего бомбы.

Новый взрыв прогремел в городе Остин, штат Техас, ранения получил один человек, сообщает Киевские Ведомости со ссылкой на Realist

Медики отметили, что пострадавший — мужчина в возрасте от 30 до 40 лет. Он был госпитализирован. Его состояние оценивается как серьезное, однако угрозы жизни, предположительно, нет.

Также сообщается, что поступила информация о взрыве в южной части города. Стражи порядка не приводят данных о числе пострадавших, однако рекомендуют местным жителям не приближаться к месту инцидента.

Ранее в текущем месяце в Остине имели место уже четыре взрыва. Погибли два человека и были ранены четверо. В трех случаях взрывные устройства находились в посылках, которые находили у своих домов местные жители. В одном случае сработала бомба, снабженная растяжкой.

Кроме того, в ночь на вторник в отделении почтовой компании FedEx Corp. (FedEx) в районе соседнего с Остином города Сан-Антонио (штат Техас) сработало взрывное устройство, спрятанное в посылке. Позже была найдена еще одна такая же бомба. Она не сдетонировала.

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В расследовании произошедшего участвует ФБР. Согласно одной из версий, все указанные инциденты связаны. За помощь в поимке злоумышленника ФБР объявило награду в размере $ 100 тысяч, а губернатор Техаса Грег Эбботт — дополнительно 15 тысяч...

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