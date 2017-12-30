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И.о. замначальника налоговой в Деснянском районе Киева попалась на взятке
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В метро Киева умер мужчина (видео)
Операция "Мигрант": В Киеве накрыли подпольный мясоперерабатывающий цех
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Борисполь в Киевском облсовете будут представлять три депутата
Убийцы задержаны
Сельские жители не хотят перемен
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Результаты выборов в Переяславском районе
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Сегодня, 13:16
Киевские Ведомости
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Социум
| Ринго Старр став рыцарем дал обещание носить орден каждое утро
Социум
Ринго Старр став рыцарем дал обещание носить орден каждое утро
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Валерия Лукьянова
Редактор раздела Социум
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