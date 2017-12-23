Р’ Р РѕСЃСЃРёРё РёР·РѕР±СЂРµР»Рё Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊРЅРѕРµ С‚РѕРїР»РёРІРѕ РЅР° РѕСЃРЅРѕРІРµ СЃРїРёСЂС‚Р°

РЎРїРµС†РёР°Р»РёСЃС‚С‹ СЂР°СЃСЃРєР°Р·Р°Р»Рё, С‡С‚Рѕ РЅР° С‚Р°РєРѕРј С‚РѕРїР»РёРІРµ РјРѕРіСѓС‚ РµР·РґРёС‚СЊ РѕР±С‹С‡РЅС‹Рµ РјР°С€РёРЅС‹, РѕРґРЅР°РєРѕ РµРіРѕ Р±СѓРґРµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‡РµСЃРєРё РІС‹РіРѕРґРЅРѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·РѕРІР°С‚СЊ, РµСЃР»Рё РІ Р Р¤ РЅРµ Р±СѓРґСѓС‚ РІР·РёРјР°С‚СЊ Р°РєС†РёР·РЅС‹Р№ РЅР°Р»РѕРі РёР·-Р·Р° СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РµРіРѕСЃСЏ РІ С‚РѕРїР»РёРІРµ СЌС‚Р°РЅРѕР»Р°.
РЎСЂРµРґРё РїР»СЋСЃРѕРІ РЅРѕРІРѕРіРѕ РёР·РѕР±СЂРµС‚РµРЅРёСЏ РњРёС…Р°РёР» Р•СЂС€РѕРІ, Р·Р°РІРµРґСѓСЋС‰РёР№ РѕС‚РґРµР»РѕРј РІСЃРµСЂРѕСЃСЃРёР№СЃРєРѕРіРѕ РќРР РїРµСЂРµСЂР°Р±РѕС‚РєРё РЅРµС„С‚Рё, РІС‹РґРµР»РёР» РЅРёР·РєРѕРµ СЃРѕРґРµСЂР¶Р°РЅРёРµ СЃРµСЂС‹ Рё СЃРјРѕР» РІ РґР°РЅРЅРѕР№ СЃРјРµСЃРё. Р—Р° СЃС‡С‘С‚ СЌС‚РѕРіРѕ С‚РѕРїР»РёРІРЅР°СЏ СЃРёСЃС‚РµРјР° Р°РІС‚Рѕ РЅРµ Р·Р°СЃРѕСЂСЏРµС‚СЃСЏ. Р‘Р»Р°РіРѕРґР°СЂСЏ С‚РѕРјСѓ, С‡С‚Рѕ РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓРµС‚СЃСЏ СЃРѕРµРґРёРЅРµРЅРёРµ, СЃРѕРґРµСЂР¶Р°С‰РµРµ РєРёСЃР»РѕСЂРѕРґ, РІ РІС‹С…Р»РѕРїРЅС‹С… РіР°Р·Р°С… РѕСЃС‚Р°С‘С‚СЃСЏ РјРµРЅСЊС€Рµ РЅРµСЃРіРѕСЂРµРІС€РёС… СѓРіР»РµРІРѕРґРѕСЂРѕРґРѕРІ.
РџРѕРґРѕР±РЅРѕРµ С‚РѕРїР»РёРІРѕ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ СѓР¶Рµ СЌРєСЃРїР»СѓР°С‚РёСЂСѓСЋС‚ РІ Р‘СЂР°Р·РёР»РёРё, РіРґРµ РґР»СЏ РёР·РіРѕС‚РѕРІР»РµРЅРёСЏ Р±РёРѕСЌС‚Р°РЅРѕР»Р° РёСЃРїРѕР»СЊР·СѓСЋС‚ РЅРµРґРѕСЂРѕРіРѕР№ С‚СЂРѕСЃС‚РЅРёРєРѕРІС‹Р№ СЃР°С…Р°СЂ. Р’ СЌС‚РѕР№ СЃС‚СЂР°РЅРµ РІ Р±РµРЅР·РёРЅРµ СЃРѕРґРµСЂР¶РёС‚СЃСЏ 27% СЃРїРёСЂС‚Р°.
Р’ Р РѕСЃСЃРёРё СЂР°Р·СЂР°Р±РѕС‚РєРѕР№ Р±РёРѕС‚РѕРїР»РёРІРЅС‹С… С‚РµС…РЅРѕР»РѕРіРёР№ СЃРµРіРѕРґРЅСЏ Р·Р°РЅРёРјР°РµС‚СЃСЏ В«РђРІС‚РѕР’РђР—В». РљРѕРјРїР°РЅРёСЏ СѓР¶Рµ РІС‹РїСѓСЃС‚РёР»Р° СЃРµРґР°РЅ LADA Vesta CNG, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ РјРѕР¶РµС‚ РµР·РґРёС‚СЊ РєР°Рє РЅР° Р±РµРЅР·РёРЅРµ, С‚Р°Рє Рё РЅР° РјРµС‚Р°РЅРµ. РљСЂРѕРјРµ С‚РѕРіРѕ, Р°РІС‚РѕРїСЂРѕРёР·РІРѕРґРёС‚РµР»СЊ РЅР°С‡РЅС‘С‚ СЃР±РѕСЂРєСѓ РґРІСѓС…С‚РѕРїР»РёРІРЅРѕР№ LADA Granta.
РЇРЅР° Р’Р°СЃРёР»СЊРµРІР°...