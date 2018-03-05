РќР°РІРёРіР°С†РёСЏ Bentley Bentayga PHEV РїРѕРјРѕР¶РµС‚ СЌРєРѕРЅРѕРјРёС‚СЊ С‚РѕРїР»РёРІРѕ

РџСЂРµРґСЃС‚Р°РІРёС‚РµР»Рё РєРѕРјРїР°РЅРёРё Bentley СЂР°СЃРєСЂС‹Р»Рё РЅРµРєРѕС‚РѕСЂС‹Рµ РїРѕРґСЂРѕР±РЅРѕСЃС‚Рё РѕР± РёРЅС‚РµР»Р»РµРєС‚СѓР°Р»СЊРЅРѕР№ РЅР°РІРёРіР°С†РёРѕРЅРЅРѕР№ СЃРёСЃС‚РµРјРµ РЅРѕРІРѕРіРѕ Bentley Bentayga PHEV. РћС‚РјРµС‡Р°РµС‚СЃСЏ, С‡С‚Рѕ РјРѕРґРµР»СЊ РїРѕР»СѓС‡РёС‚ В«СѓРјРЅС‹Р№В» СЂРµР¶РёРј РІРѕР¶РґРµРЅРёСЏ, РєРѕС‚РѕСЂС‹Р№ Р±СѓРґРµС‚ РѕС‚Р»РёС‡Р°С‚СЊСЃСЏ РѕС‚ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕРіРѕ СЂРµР¶РёРјР° Рё СЂР°Р±РѕС‚С‹ РЅР° Р±РµРЅР·РёРЅРµ. РќР°РІРёРіР°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ СЃРёСЃС‚РµРјР° РїРѕР·РІРѕР»РёС‚ Р±РѕР»РµРµ СЌС„С„РµРєС‚РёРІРЅРѕ СЃРѕС‡РµС‚Р°С‚СЊ СЂР°Р±РѕС‚Сѓ РјРѕС‚РѕСЂР° V6 Рё СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРё.
РќРѕРІР°СЏ РЅР°РІРёРіР°С†РёРѕРЅРЅР°СЏ СЃРёСЃС‚РµРјР° Bentley Bentayga PHEV РїРѕР»СѓС‡Р°РµС‚ РѕС‚ РІРѕРґРёС‚РµР»СЏ РєРѕРѕСЂРґРёРЅР°С‚С‹ РґРІРёР¶РµРЅРёСЏ РїРѕСЃР»Рµ С‡РµРіРѕ РєРѕРјРїСЊСЋС‚РµСЂ РІС‹Р±РёСЂР°РµС‚ РЅР°РёР±РѕР»РµРµ РІС‹РіРѕРґРЅС‹Р№ РјР°СЂС€СЂСѓС‚. РџСЂРё СЌС‚РѕРј СЃРёСЃС‚РµРјР° РєРѕРјР±РёРЅРёСЂСѓРµС‚ РіРёР±СЂРёРґРЅСѓСЋ, РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєСѓСЋ Рё Р±РµРЅР·РёРЅРѕРІСѓСЋ СЃС…РµРјС‹, РѕР±РµСЃРїРµС‡РёРІР°СЏ СЌРєРѕРЅРѕРјРёСЋ С‚РѕРїР»РёРІР°. Р’ РіРѕСЂРѕРґРµ РєСЂРѕСЃСЃРѕРІРµСЂ РѕС‚РґР°СЃС‚ РїСЂРµРёРјСѓС‰РµСЃС‚РІРѕ РїРѕР»РЅРѕСЃС‚СЊСЋ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРѕР№ С‚СЏРіРµ.
РќР°РїРѕРјРЅРёРј, С‡С‚Рѕ РЅРѕРІС‹Р№ Bentley Bentayga PHEV РѕСЃРЅР°С‰Р°РµС‚СЃСЏ С‚РѕР№ Р¶Рµ СЃРёР»РѕРІРѕР№ СѓСЃС‚Р°РЅРѕРІРєРѕР№, РєРѕС‚РѕСЂР°СЏ РїСЂРёРІРѕРґРёС‚ РІ РґРІРёР¶РµРЅРёРµ Porsche Panamera E-Hybrid вЂ“ СЌР»РµРєС‚СЂРёС‡РµСЃРєРёР№ РґРІРёРіР°С‚РµР»СЊ Рё Р°РєРєСѓРјСѓР»СЏС‚РѕСЂ СЃРѕС‡РµС‚Р°СЋС‚СЃСЏ СЃ 3,0-Р»РёС‚СЂРѕРІС‹Рј V6. РќР° РѕРґРЅРѕР№ СЌР»РµРєС‚СЂРѕС‚СЏРіРµ Р°РІС‚РѕРјРѕР±РёР»СЊ СЃРјРѕР¶РµС‚ РїСЂРѕР№С‚Рё 50 РєРёР»РѕРјРµС‚СЂРѕРІ.
Р’Р°СЃРёСЃСѓР°Р»РёР№ РњСѓСЂС‡Р°Р»РѕРІ...