| | Возле "Центрального рынка" в Волгограде начали благоустраивать территорию
Экономика

Возле "Центрального рынка" в Волгограде начали благоустраивать территорию

Возле \"Центрального рынка\" в Волгограде начали благоустраивать территорию
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в мэрии, подрядчик уже снес перегородки, которые установила прежняя коммерческая организация. Из-за последних продавцы вынуждены были работать в стесненных условиях. На время ремонта торговцев «переселили» в соседнее здание мясо-молочного корпуса, оснащенного всем необходимым оборудованием. Отметим, что продавцы вернутся обратно на свои места в апреле. После этого ремонт начнется в мясо-молочном корпусе.«Это здание не ремонтировалось на несколько десятилетий», — отметили в мэрии. Специалисты собираются обновить фасад.С приходом теплой погоды подрядчик начнет облагораживать территорию возле рынка. На площади около 3 000 квадратных метров вместо старого асфальта уложат плитку. Кроме того, специалисты начнут ремонтировать в апреле почти 20 уличных торговых рядов, которые сейчас находятся на территории внутреннего дворика рынка...

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Экономика

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