Сервис CryptalDash – новый стартам на крипто-рынке

Проект использующий свою валюту для создания независимой экономики. Приятный внешний вид в сочетании с большим функционалом.CryptalDash – это новый проект связанный с криптовалютами. Взята возможность реализовать функции обмена, перевода и продажи валют. В связи с этим, возникает большое количество вопросов касательно безопасности. Разработчики, берясь за создание такой площадки, прекрасно понимают, что именно необходимо для успешной реализации. Многие из них имеют огромный опыт в разработке подобных систем и знают об этом практически все. Это как раз и позволяет, используя имеющиеся знания и опыт, создавать удачные структуры.Высокой безопасности и надежности можно достичь путем применения новейших технологий в сфере программирования, искусственного интеллекта, машинного обучения. Разрабатывающиеся системы, модули уже наделены той зашитой, которая необходимо. Поэтому компания берет многие современные технологии и подгоняет их под свои нужды. Так называемая подгонка, допустим какого-либо модуля, связана с адаптацией его и дальнейшем, если требуется, усовершенствованием. Это позволяет наилучшим образом использовать то, что хотят видеть создатели, выжимая из технологии тот максимум, который в него был заложен.Касательно валюты CryptalDash, то она названа CRD. Общее количество 1,000,000,000 токенов.Получить токены CRD можно будет в обмен на другие криптовалюты. Это поможет придать большую ценность CRD. Все внутренние обмены, продажи и прочее поддается, пусть и не большой, но комиссии, поэтому эти токены служат валютой системы. Так же за нее можно приобретать какие-либо бонусы, скидки и не только. Не все CRD пойдут на продажу, некоторая часть останется для резерва, благодаря чему, риски падения проекта снизятся.Интерфейс компании CryptalDash занимает большое место. Все люди в первую очередь, как говорится “встречают по одежки”. И это действительно так. Поэтому приятный и удобный дизайн положительно влияет на мнение окружающих о проекте. Функционал не пострадал, несмотря на такие действия. Все функции доступны и просты в использовании.Площадка использует, большой мощности, сервера, на которых стоит проект CryptalDash. Она способна выдерживать нагрузки до 1,500,000 миллионов запросов в секунду, что показывает на какой объем участников ориентируется компания.Цели, которые были поставлены компанией CryptalDash, можем отметить следующие: стать лидерами рынка, благодаря высокому качеству и надежности; использовать технологии для модернизации CryptalDash и дальнейшего улучшения; прокачивать влияние токена CRD на мировом крипто-валютном рынке, тем самым увеличивая прибыль, как компании, так и ее участников.Компания CryptalDash однажды сказала так: “два мира, одно решение”. Они подразумевали под этими словами то, что хотят видеть на проекте возможность низкого порога вхождения. Чтобы участниками могли быть все, как новичок, так и тот, кто обладает уже каким-то, ранее приобретенным, опытом и знаниями.Ознакомиться с проектом вы можете на официальном сайте:Веб-сайт: https://www.cryptaldash.comТехнический документ: https://www.cryptaldash.com/whitepaper.pdfСоциальные сети проекта:Telegram:: https://t.me/Cryptal_DashTwitter: https: // twitter.com/cryptaldashFacebook: https://www.facebook.com/cryptaldashBlog: https://medium.com/@cryptaldashcoinICO ANN Тема: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2900328.0ВТТ автора:https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905...