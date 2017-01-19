Крымфиннадзор занялся застройщиком по жалобе обманутых дольщиков

Проверку деятельности компании Крымфиннадзор провел в первом квартале этого года.«В ходе проверки установлен факт нарушения обществом порядка привлечения денежных средств граждан на этапе строительства, установленного нормами федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», — говорится в сообщении.Как отметили в ведомстве, компания «КСК-Строительство» привлекала деньги граждан на основании предварительных договоров купли-продажи апартаментов и договоров предварительного бронирования, без наличия разрешений на строительство и правоустанавливающих документов на соответствующий земельный участок.«Необходимо отметить, что обязательства по вышеуказанным договорам в установленные сроки ООО “КСК-Строительство” перед гражданами не выполнены. Строительство объекта не ведется и по состоянию на сегодняшний день», — добавили в пресс-службе.По результатам проверки Крымфиннадзор направил в адрес компании предписание об устранении нарушений. Материалы проверки направлены в прокуратуру Крыма и МВД по РК.Кроме того, начальник Крымфиннадзора Антон Кальков принимает участие в еженедельных заседаниях рабочей группы, созданной с целью решения вопросов по восстановлению прав граждан, пострадавших от незаконных действий застройщика.Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов поручил Министерству строительства и архитектуры РК создать рабочую группу для решения вопроса обманутых дольщиков жилых комплексов на ЮБК. Речь идет о строительстве объекта «Морской квартал» в Алуште и индивидуальных жилых домов в Ялте группой компаний «КСК»...