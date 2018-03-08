Криптовалюта Tkeycoin закрепится в тройке перспективных лидеров

В течение ближайших двух лет криптовалюта Tkeycoin сохранит уже заявленную стабильную динамику и продолжит рост в числе трех самых перспективных новичков криптовалютного рынка. Tkeycoin закрепится на отметке $450, считают эксперты.Недавно свежий обзор, составленный независимым аналитическим агентством BitTelelgraf INC, стал известен участникам криптовалютной индустрии. Обзор вышел в виде рейтинга, в котором представлены наиболее многообещающие ICO проекты. Данные агентства очень востребованы, поскольку, как правило, прогнозы BitTelelgraf INC подтверждаются. Так, в 2017 году валюты DASH, Эфириум (ETH) и Monero серьезно выросли. В соответствии с выводами агентства платформы Tkeycoin DAO, Crowd Machine и Epc Coin смогут потеснить лидеров и скорректировать рынок криптовалют в 2018-2019 годах.Tkeycoin DAO – децентрализованная международная платформа. Она создана для внедрения интеллектуальных решений в самых разных сферах экономической деятельности. Платформа включает маркетплейс, платежную систему и отдельные площадки для разработчиков. Проект, рассчитанный на долгосрочную перспективу, готовит свой мульти-блокчейн протокол TBP, математически доказавший умение обрабатывать до 500 тысяч транзакций в секунду. Наблюдатели отмечают, что очень скоро криптовалютой Tkeycoin можно будет расплатиться за услуги и товары в онлайн- и оффлайн-магазинах.Активы TCD увеличатся в 137 раз в течение шести месяцев с момента выхода на ICO, считают аналитики, а до конца года Tkeycoin будет стоить около $453.В тройку лидеров BitTelelgraf INC включил также платформы Crowd Machine и Epc Coin. Первая акцентируется на разработке децентрализованных приложений, тогда как только для онлайн-игр и развлечений создан проект Epc Coin – одноранговая электронная денежная система, основанная на криптографии. Курсы этих криптовалют достигнут соответственно отметок $400-$500 и $120.Источник: https://www.kommersant.ru/doc/3576529...