До конца года \"Бельбек\" примет первые гражданские рейсы - Минобороны

«Расширение аэропорта “Бельбек” — это совместные усилия (Минобороны и руководства региона). Сегодня проводили заседание рабочей группы, план не изменен: до конца года полоса примет первые литерные (вип) рейсы», — сказал он.Также министр сообщил, что процесс передачи имущества Минобороны на баланс Севастополя находится на завершающем этапе.У нас намечена дородная карта по реализации совместных проектов. Мы завершаем передачу высвобождаемого имущества. Уже передали детские садики, передаем школу.заместитель министра обороны России Тимур ИвановРанее губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников заявил, что реализация проекта по строительству гражданского сектора аэропорта «Бельбек» будет завершена до 2020 года.«Бельбек» был построен в 1941 году как аэродром военного значения. Изначально там базировалась истребительная авиация. Эта практика сохранилась и после вхождения Крыма в состав РФ в марте 2014 года. Однако в июне военные по просьбе городских властей инициировали включение «Бельбека» в перечень аэродромов совместного базирования: считалось, что это ускорит интеграцию Севастополя в Россию и поможет частично снять транспортные проблемы Крыма.В рамках ФЦП на развитие «Бельбека» будет выделено более 1,7 млрд рублей. Эти средства, как ожидается, пойдут на строительство перрона, топливно-заправочного комплекса и закупку аэронавигационного оборудования...