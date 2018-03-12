Morpheus Labs: Полнофункциональный токен платформа на Enterprise Blockchain

Morpheus Labs – это новая перспективная торговая площадка, которая нацелена на упрощение и ускорение разработки приложений-блокчейнов для различных компаний, предприятий и стартапов различной сложности. Узнайте, как они планируют выполнить эту задачу сегодня в нашем кратком обзоре.Лаборатория Морфиуса, официальный сайт которой расположен в сети интернет на странице MorpheusLabs.io, представляет собой среду разработки приложений, позволяя программистам и специалистам в экономических областях самостоятельно выбирать необходимый тип кодирования, абсолютно не ограничивая разработчиков по временным рамкам. Такой подход значительно улучшает качество конечного продукта, который будет на все 100% соответствовать потребностям будущего проекта. Данный тип работы компания Morpheus Labs называет бизнес-процессом, или услугой BPaaS.Генерация токена MITxГенерации частного токена продолжалось до 24 февраля, и с этого времени началась публичная продажа. Публичная продажа делится на три этапа, каждый из которых с базовой ставкой предлагает разные проценты дисконтирования.Первый этап продлится до 9 марта и будет иметь 35-процентную скидку, а второй будет предлагать 20-процентную скидку с 10 по 23 марта, третий и заключительный этап не будет иметь бонуса и пройдет с 23 марта по 15 апреля.Нативный токен называется маркером MITx, и миллиард из них будет отпечатан в цифровой форме, из которых около 250 миллионов будут доступны в предпродаждный период. Стоимость новой монеты имеет следующий курс в 8000 токенов MITx = 1 ETH, хотя все желающие (успевшие зарегистрироваться в ранний период) смогут использовать скидки 1 и 2 уровня продажи токенов.Блокирующая цепьМногие предприятия и разработчики постоянно борются за выбор правильной технологии blockchain. С десятками основных блочных платформ, из которых можно выбирать в настоящее время, трудно понять, какой из них лучше всего подходит для реализации основных потребностей заказчика.Разработчики часто пытаются объединить узлы блокчейн, решения для хранения данных, среду разработки облака и github. Что в свою очередь требует больших усилий и ресурсов. Такой процесс начала ведения бизнеса может уже на начальном этапе исключить многие компании или стартапы с мировой финансовой площадки. Исключение коснется лишь тех, у кого есть бездонный денежный мешок.Главное принять правильное решение по выбору основной стратегии и последующего применения полученных инструментов. Лаборатория Морфиуса поможет любой компании понять основные моменты использования новой перспективной площадки, базовые модели которой применимы ко всем отраслям, а также помогут оценить возврат инвестиций от разработки приложения.Более подробное описание деталей проекта вы можете найти на официальном сайте, ознакомившись с Whitepaper: https://token.morpheuslabs.io/assets/documents/WhitePaper.pdfа также на других информационных ресурах:WEBSITE: https://token.morpheuslabs.io/FACEBOOK: https://www.facebook.com/morpheusblockchainTWITTER: https://twitter.com/morpheus_labsTELEGRAM: https://t.me/joinchat/Gy1btBJEjDsGi3zj23JkKwANN: https://bitcointalk.org/index.php?topic=2673742.0MAIL: token@mopheuslabs.ioВ рамках проведения ICO кампании проводится программа щедрости, более подробные условия смотрите по ссылке: https://bitcointalk.org/index.php?topic=3010597.0My link Bitcointalk: https://bitcointalk.org/index.php?action=profile;u=1395905...