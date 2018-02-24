| | Средняя зарплата в Воронежской области составила 28 тыс рублей в начале 2018 года
Экономика

Средняя зарплата в Воронежской области составила 28 тыс рублей в начале 2018 года

Средняя зарплата в Воронежской области составила 28 тыс рублей в начале 2018 года
В регионе в январе 2018 года было зарегистрировано около 690,6 тыс. работников. Больше всего в среднем получали жители, работающие в сфере производства химических веществ (43,9 тыс. рублей) и в области информации и связи (42,3 тыс.). Меньше всего зарплата оказалась у сотрудников, занятых в производстве кожи и изделий из нее (11,4 тыс. рублей).Средняя зарплата на предприятиях региона без учета субъектов малого предпринимательства составила 31,9 тыс. рублей.К концу января 2018 года в департаменте труда и занятости населения Воронежской области состояли на учете 12,37 тыс. человек. Из них 10,3 тыс. имели статус безработного, почти 9 тыс. получали пособие по безработице.Средняя номинальная зарплата в регионе в 2017 году достигла 28339 рублей. Это на 7,1% больше, чем в 2016 году...

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Экономика

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