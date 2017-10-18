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Экономика

Минтруд намерен индексировать пенсии выше инфляции

Минтруд намерен внедрить новацию, при принятии которой пенсии будут индексироваться на размер, выше показателя инфляции. Как сообщили источники в ведомстве, предложения по этому вопросу уже подготовлены.
Минтруд намерен индексировать пенсии выше инфляции
Такое заявление сделал Максим Топилин, возглавляющий это министерство. Оно было сделано при проведении заседания правления в Пенсионном фонде РФ.В ежегодном послании для Федерального собрания Владимир Путин отметил, что в России должна обеспечиваться регулярная индексация пенсий. При этом, её размер нужно предусматривать выше, чем уровень официальной инфляции.Также президент РФ обратил внимание на необходимость сокращения разрыва, который имеет пенсия, начисляемая гражданину, и размер зарплаты, которую тот имел перед выходом на неё.Топилин отметил, что эти задачи, поставленные Путиным, будут решены при бюджетных циклах 2019 – 2021 года. Для этого необходима подготовка системных инициатив для внесения изменений в законодательство.Также министр обратил внимание присутствовавших на заседании, что в этом году индексация пенсий произведена на 3,7%. Это выше статистического уровня инфляции...

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