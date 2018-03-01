Нет никого: чемпион Пхенчхана Абраменко скептически оценил перспективы Украины в олимпийском виде

среда, 21 марта 2018, 16:35Поделитьсяпереглянути новину українськоюЧемпион Олимпийских игр-2018 Александр Абраменко оценил перспективы Украины во фристайле.В эксклюзивном интервью "Апострофу" Абраменко заявил, что в стране сейчас нет фристайлистов его уровня, а также условий для занятий фристайлом."На данный момент, к моему большому сожалению, нет никого такого же уровня. Даже минимум такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же", - сказал Абраменко."У нас есть все природные условия. Но элементарно нужны места, где была бы возможность тренироваться, нужны места, где можно растить новых чемпионов. Без этого развитие просто невозможно. Без этого все остальные разговоры бесполезны", - также отметил украинский спортсмен."Благодаря старой школе сейчас есть результат. Поэтому, если сейчас не будет сделано ничего нового, то дальнейшего результата уже не стоит ожидать. С остальным-то все нормально, вон снег еще лежит. Уже весна, а снег лежит. Какие могут быть проблемы?", - добавил олимпийский чемпион.Читайте больше на "Апострофе": С моим уходом фристайл закончит свое существование в Украине - олимпийский чемпион Абраменко.Ранее "Апостроф" сообщал о том, что стало известно о попытках России переманить Абраменко...