| | УЕФА накажет российский клуб за расистскую песню фанатов: опубликовано видео
Спорт

УЕФА накажет российский клуб за расистскую песню фанатов: опубликовано видео

среда, 21 марта 2018, 16:02
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УЕФА завел дело в отношении "Зенита" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "РБ Лейпциг", который состоялся в Санкт-Петербурге.
Как сообщает официальный сайт УЕФА, дело в отношении российского клуба открыто за бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).
По ходу встречи фанаты "Зенита" исполнили песню "Убили негра" после того, как темнокожий игрок "Лейпцига" Наби Кейта получил удар мячом по лицо и около минуты пролежал на газоне.
Свой вердикт УЕФА вынесет 31 мая.
Ранее "Апостроф" сообщал о том, что вратарь бразильского клуба оконфузился на футбольном поле...

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