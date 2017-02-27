УЕФА накажет российский клуб за расистскую песню фанатов: опубликовано видео

среда, 21 марта 2018, 16:02Поделитьсяпереглянути новину українськоюУЕФА завел дело в отношении "Зенита" по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким "РБ Лейпциг", который состоялся в Санкт-Петербурге.Как сообщает официальный сайт УЕФА, дело в отношении российского клуба открыто за бросание болельщиками предметов на поле, блокирование лестничных проходов, а также проявление расизма (выкрики с трибун).По ходу встречи фанаты "Зенита" исполнили песню "Убили негра" после того, как темнокожий игрок "Лейпцига" Наби Кейта получил удар мячом по лицо и около минуты пролежал на газоне.Свой вердикт УЕФА вынесет 31 мая.Ранее "Апостроф" сообщал о том, что вратарь бразильского клуба оконфузился на футбольном поле...