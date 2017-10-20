Финал Лиги чемпионов в Киеве затронет встречу "Динамо" и "Шахтера"

среда, 21 марта 2018, 15:37Поделитьсяпереглянути новину українськоюНСК "Олимпийский" будет временно закрыт для проведения любых мероприятий, а также экскурсий и спортивных тренировок в период с 14 апреля по 5 июня.Об этом сообщает официальный сайт главной футбольной арены страны.Данное решение связано с проведением финала Лиги чемпионов в Киеве, который состоится 26 мая. "На стадионе вскоре начнется активная фаза подготовки к футбольному празднику мирового масштаба", - говорится в сообщении.Таким образом, 19 мая (базовая дата) "Динамо" не сможет принять "Шахтер" в рамках украинской Премьер-лиги на "Олимпийском". Вероятно, встреча пройдет на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского.Кроме того, на 5 мая (базовая дата) запланирован матч "Динамо" - "Мариуполь". Однако в этом же туре донецкий "Олимпик" должен принимать на стадионе "Динамо" "Сталь".Ранее "Апостроф" сообщал о том, что был представлен мяч финала ЛЧ в Киеве...