Олимпийский чемпион Абраменко: с моим уходом фристайл закончит свое существование в Украине/Абраменко об олимпийской победе, проблемах во фристайле и бойкоте соревнований в России

среда, 21 марта 2018, 15:16Поделитьсяпереглянути статтю українськоюАлександр АбраменкоФото: Александр Гончаров / АпострофФристайлист Александр Абраменко стал единственным украинским спортсменом, который завоевал медаль на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане.В интервью "Апострофу" олимпийский чемпион в лыжной акробатике поделился эмоциями от победы, рассказал о планах на будущее, назвал тревожный момент в украинском фристайле и высказал свою точку зрения о том, нужно ли украинским спортсменам бойкотировать соревнования в России.- Саша, вы уже привыкли ко вниманию и всем этим поздравлениям?- Да. Уже даже бесит немного (улыбается).- Какие планы на ближайшее время?- Сейчас конец сезона, буду отдыхать. Вообще нет никаких планов. Я начинаю свой день со звонка и заканчиваю тем же. Не было еще времени отдохнуть и все переосмыслить.- До мая планируете отдыхать?- Конечно!- С чем собираетесь идти в следующий сезон? О чем мечтаете после олимпийского золота?- Хочу медаль чемпионата мира. Для коллекции.- Откроете дома музей-уголок?- Да (улыбается)."Золотой" прыжок Александра Абраменко на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в мужском фристайле Фото: НОК Украины- Сейчас многих интересует, собираетесь ли вы на Олимпиаду-2022 в Пекин?- Олимпийский сезон – очень длительный период. Такое загадывать вообще нельзя. Но мне бы однозначно хотелось, а там время покажет.- Есть ли достойный резерв, который сможет претендовать на такие же высокие результаты?- На данный момент, к моему большому сожалению, нет никого такого же уровня. Даже минимум такого же уровня и близко никого нет. Это очень печально. Если никаких баз не будет строиться, не будет развиваться спорт, то, к сожалению, и будущего у этого спорта не будет. Если я закончу карьеру, то фристайл, в частности акробатика, закончит свое существование в Украине точно так же.- После вашей победы одним из самых популярных кадров стала фотография спортивного комплекса в Николаеве, где вы начинали заниматься спортом. Его еще можно как-то восстановить, как считаете?- Если восстанавливать - то только для детей. Для моего уровня там не получится создать условия, чтобы тренироваться нормально. Как бы его ни пытались восстанавливать. Чтобы профессионально тренироваться и готовиться к международным соревнованиям дома, должен быть построен полностью современный комплекс.Трамплин в Николаеве, на котором когда-то тренировался спортсмен- Вы готовы принимать участие в том, чтобы инициировать строительство таких баз? Или это не ваша забота?- Это не моя компетенция. Должна быть инициатива от страны. Что я могу сделать? Что от меня нужно было, я уже сделал, выиграв золотую медаль Олимпиады и достойно представив страну. А дальше, если бы я даже хотел, я не знаю, как это надо делать.- Что все-таки должно случиться для того, чтобы фристайл полноценно возродился?- У нас есть все природные условия. Но элементарно нужны места, где была бы возможность тренироваться, нужны места, где можно растить новых чемпионов. Без этого развитие просто невозможно. Без этого все остальные разговоры бесполезны.- Немногие надеялись на золотую медаль именно в фристайле. Благодаря чему удалось достичь такого результата, вы как думаете?- Многие сейчас спрашивают об этом. Я сам надеялся на "бронзу" или "серебро", поскольку была сильная конкуренция. Но получилось показать наилучший результат. Это все старая школа. То есть благодаря старой школе сейчас есть результат. Поэтому, если сейчас не будет сделано ничего нового, то дальнейшего результата уже не стоит ожидать. С остальным-то все нормально, вон снег еще лежит. Уже весна, а снег лежит. Какие могут быть проблемы?Церемония награждения чемпиона зимних Олимпийских Игр 2018 в Корее Александра Абраменко в Киеве Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1На церемонии награждения присутствовал министр молодежи и спорта Игорь Жданов Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1Главный эксперт Национального реестра Книги рекордов Украины Виталий Зорин зафиксировал "рекордное достижение" Александра Абраменко - "первый олимпийский чемпион по фристайлу в Украине" Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1Для обладателя олимпийского золота ювелиры специально изготовили золотой перстень Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1Александр Абраменко Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1Победитель зимней Олимпиады Александр Абраменко получил дополнительное материальное поощрение в размере 500 000 гривен Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1В мае развязку около метро "Левобережная" украсит именная клумба в честь Александра Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1На церемонии гостей угощали праздничным караваем в честь чемпиона Фото: Александр Гончаров / Апостроф1 / 1- Вас сейчас всячески поздравляют, дарили много всего. А со стороны государства какая-то помощь есть? Про жилье говорили.- Да, городская власть подарила мне квартиру в Николаеве. В Киеве с квартирой помог президент федерации Владимир Михайлович.- Последнее время активно раскручивается тема соревнований в России. Сейчас украинцам настойчиво не рекомендуют и даже запрещают участвовать в соревнованиях в России.- Я об этом еще не думал. Поэтому ничего ответить не могу.- А в целом, вам не кажется, что это неправильно?- Каждый смотрит на эту ситуацию со своей точки зрения. Мы от этапа в России отказались, потому что физически не успевали. Как дальше будет - посмотрим в новом сезоне...