Где смотреть онлайн Италия - Аргентина: расписание трансляций

среда, 21 марта 2018, 15:11Поделитьсяпереглянути новину українською23 марта сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч. Встреча пройдет на нейтральной территории - поединок будет принимать "Этихад Стэдиум" в Манчестере, Англия."Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Аргентина. Начало встречи запланировано на 21.45.Прямую трансляцию матча Италия - Аргентина можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 2".Напомним, сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира-2018, а Аргентина не без проблем завоевала путевку в Россию.Ранее Италия и Аргентина провели 9 товарищеских матчей: четыре встречи выиграли итальянцы, три - аргентинцы, а еще два матча победителя не выявили.Ранее "Апостроф" также сообщал о том, где смотреть товарищеский матч между сборными Германии и Испании...