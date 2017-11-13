| | Где смотреть онлайн Италия - Аргентина: расписание трансляций
Спорт

Где смотреть онлайн Италия - Аргентина: расписание трансляций

среда, 21 марта 2018, 15:11
Поделиться
переглянути новину українською
23 марта сборные Италии и Аргентины проведут товарищеский матч. Встреча пройдет на нейтральной территории - поединок будет принимать "Этихад Стэдиум" в Манчестере, Англия.
"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Италия - Аргентина. Начало встречи запланировано на 21.45.
Прямую трансляцию матча Италия - Аргентина можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч! Футбол 2".
Напомним, сборная Италии не сумела пробиться на чемпионат мира-2018, а Аргентина не без проблем завоевала путевку в Россию.
Ранее Италия и Аргентина провели 9 товарищеских матчей: четыре встречи выиграли итальянцы, три - аргентинцы, а еще два матча победителя не выявили.
Ранее "Апостроф" также сообщал о том, где смотреть товарищеский матч между сборными Германии и Испании...

Еще по теме

Где смотреть онлайн Германия - Испания: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Германия - Испания: расписание трансляций

Сегодня, 17:25
Читать
Где смотреть онлайн Россия - Бразилия: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Россия - Бразилия: расписание трансляций

Сегодня, 13:00
Читать
Где смотреть онлайн Италия - Швеция: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Италия - Швеция: расписание трансляций

13-11-2017, 20:55
Читать
Где смотреть онлайн Россия - Испания: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Россия - Испания: расписание трансляций

13-11-2017, 20:55
Читать
Где смотреть онлайн Россия - Аргентина: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Россия - Аргентина: расписание трансляций

10-11-2017, 13:00
Читать
Где смотреть онлайн Швеция - Италия: расписание трансляций

Где смотреть онлайн Швеция - Италия: расписание трансляций

9-11-2017, 23:27
Читать
Спорт

Редактор раздела Спорт
Написать на e-mail