Потерял смысл жизни: в России покончил с собой легендарный хоккеист

среда, 21 марта 2018, 14:44Поделитьсяпереглянути новину українськоюВ Москве скончался легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Экс-игроку сборной СССР было 72 года.О смерти Шаталова сообщила пресс-служба клуба "Легенды хоккея".Как сообщает Telegram-канал Mash, Шаталов покончил с собой. Экс-хоккеист страдал от тяжелого хронического заболевания. После того, как из-за болезни у Шаталова отказали ноги, он потерял смысл жизни.Также отмечается, что Шаталов не стал оставлять прощальную записку.Шаталов становился двукратным чемпионом СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов", чемпионом мира, был участником Суперсерии СССР - Канада 1972 года и Серии 1974.Ранее "Апостроф" сообщал о том, что в Италии внезапно умер футболист национальной сборной...