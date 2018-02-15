| | Потерял смысл жизни: в России покончил с собой легендарный хоккеист
Спорт

Потерял смысл жизни: в России покончил с собой легендарный хоккеист

среда, 21 марта 2018, 14:44
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В Москве скончался легендарный советский хоккеист Юрий Шаталов. Экс-игроку сборной СССР было 72 года.
О смерти Шаталова сообщила пресс-служба клуба "Легенды хоккея".
Как сообщает Telegram-канал Mash, Шаталов покончил с собой. Экс-хоккеист страдал от тяжелого хронического заболевания. После того, как из-за болезни у Шаталова отказали ноги, он потерял смысл жизни.
Также отмечается, что Шаталов не стал оставлять прощальную записку.
Шаталов становился двукратным чемпионом СССР в составе ЦСКА и "Крыльев Советов", чемпионом мира, был участником Суперсерии СССР - Канада 1972 года и Серии 1974.
Потерял смысл жизни: в России покончил с собой легендарный хоккеист

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