Где смотреть онлайн Германия - Испания: расписание трансляций

среда, 21 марта 2018, 14:24Поделитьсяпереглянути новину українською23 марта состоится товарищеский матч между ведущими сборными Европы - Германия будет принимать Испанию."Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Германия - Испания. Начало встречи - в 21.45.Прямую трансляцию матча немецкой и испанской сборных можно будет посмотреть на российском телеканале "Матч ТВ".Отметим, что немцы и испанцы ранее провели семь контрольных матчей. Германия выиграла три из них, Испания - два, а еще две товарищеские встречи завершились вничью. Что касается официальных встреч, то здесь испанцы одержали две победы (в том числе в финале Евро-2008) при одной ничьей.Ранее "Апостроф" также сообщал о том, где смотреть товарищеский матч между Россией и Бразилией...