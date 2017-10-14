Сумеет ли кризисный «Детройт» Свечникова остановить «Вашингтон» Овечкина?

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Пропал по дороге домой: в Киеве разыскивают мужчину
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Украинцам запретили оформлять паспорта старого образца
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Польский экспорт томатов показал неожиданное падение в 2017 году
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В Австралии потерпел крушение вертолет: есть жертвы
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